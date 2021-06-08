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Годовалый ребенок погиб в Молодечненском районе

08.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Годовалый ребенок погиб в Молодечненском районе

Годовалый малыш погиб в Молодечненском районе – следователи проводят проверку, сообщается в Telegram-канале СК Беларуси.

7 июня днем, по данным следствия, годовалый ребенок был в одной из деревень Молодечненского района по месту жительства с бабушкой и дедушкой. Примерно в 11:00 его уложили спать, а через некоторое время мужчина обнаружил внука мертвым.

Проводится проверка по факту гибели ребенка. Отмечается, что семья не находится в социально опасном положении.

Фото: СК Беларуси


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Годовалый малыш погиб в Молодечненском районе – следователи проводят проверку, сообщается в Telegram-канале СК Беларуси. 7 июня днем, по данным следствия, годовалый...
 
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