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Масштабный сбой произошел в работе сайтов западных СМИ
Источник материала: ОНТ
Страницы некоторых западных СМИ и сервисов сегодня не открываются,
Сайт правительства Великобритании не доступен, например. Сайт газеты Financial Times не открывался в течение некоторого времени. На своей странице в Twitter газета The Guardian написала, что в настоящий момент сайт и приложение затронуты масштабным отключением интернета и, как только будет возможно, они будут включены.
Сбои произошли также в работе электронной версии газеты The New York Times. Неполадки наблюдаются и у Amazon, а также у всемирной системы онлайн-платежей PayPal.
Сайт датского телеканала ТВ2 тоже затронул сбой. Пользователь получал сообщение об ошибке при попытке посетить его.
Associated Press возможной причиной произошедшего назвало сбой в работе американского поставщика облачных сервисов Fastly.
На сайте Fastly, в свою очередь, заявили, что изучают потенциальные проблемы в работе своих CDN-услуг. Потом компания добавила, что установила проблему и устраняет ее.
Как позже стало известно, что неполадки в работе Fastly устранены. Однако в первое время восстановления работы может наблюдаться возросшая нагрузка на сеть.
Фото: Pixabay.com
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Страницы некоторых западных СМИ и сервисов сегодня не открываются, сообщает ТАСС. Сайт правительства Великобритании не доступен, например. Сайт газеты Financial Times не...
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