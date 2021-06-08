Девушка сделала маску для лица за день до собеседования и очень пожалела об этом. Посмотрите на результат

Источник материала: ОНТ

Пользовательница TikTok по имени Кота решила перед собеседованием использовать маску для лица, чтобы выглядеть на все 100%. Однако девушка получила не тот результат, который ожидала, пишет ridus.ru.

Героиня видео нанесла на лицо хлорофилловую маску. В последнее время она набирает популярность. Согласно отзывам, буквально пару капель жидкого хлорофилла помогают улучшить внешний вид кожи. Жидкость имеет ярко-зеленый цвет, поэтому перед нанесением ее нужно разбавлять водой. Девушка этим правилом пренебрегла. Более того, она стала втирать хлорофилл в кожу лица.

После того, как Кота смыла маску, она была шокирована – лицо осталось зеленым. Тщательное отшелушивание кожи скрабом не помогло.

Видео Коты набрало свыше 240 просмотров.

ФОТО: pixabay





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram