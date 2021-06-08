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Девушка сделала маску для лица за день до собеседования и очень пожалела об этом. Посмотрите на результат
Источник материала: ОНТ
Пользовательница TikTok по имени Кота решила перед собеседованием использовать маску для лица, чтобы выглядеть на все 100%. Однако девушка получила не тот результат, который ожидала,
Героиня видео нанесла на лицо хлорофилловую маску. В последнее время она набирает популярность. Согласно отзывам, буквально пару капель жидкого хлорофилла помогают улучшить внешний вид кожи. Жидкость имеет ярко-зеленый цвет, поэтому перед нанесением ее нужно разбавлять водой. Девушка этим правилом пренебрегла. Более того, она стала втирать хлорофилл в кожу лица.
После того, как Кота смыла маску, она была шокирована – лицо осталось зеленым. Тщательное отшелушивание кожи скрабом не помогло.
Видео Коты набрало свыше 240 просмотров.
ФОТО: pixabay
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Девушка сделала маску для лица за день до собеседования и очень пожалела об этом. Посмотрите на результат
Пользовательница TikTok по имени Кота решила перед собеседованием использовать маску для лица, чтобы выглядеть на все 100%. Однако девушка получила не тот результат,...
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