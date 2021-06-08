ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девушка сделала маску для лица за день до собеседования и очень пожалела об этом. Посмотрите на результат

08.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Девушка сделала маску для лица за день до собеседования и очень пожалела об этом. Посмотрите на результат

Пользовательница TikTok по имени Кота решила перед собеседованием использовать маску для лица, чтобы выглядеть на все 100%. Однако девушка получила не тот результат, который ожидала, пишет ridus.ru

Героиня видео нанесла на лицо хлорофилловую маску. В последнее время она набирает популярность. Согласно отзывам, буквально пару капель жидкого хлорофилла помогают улучшить внешний вид кожи. Жидкость имеет ярко-зеленый цвет, поэтому перед нанесением ее нужно разбавлять водой. Девушка этим правилом пренебрегла. Более того, она стала втирать хлорофилл в кожу лица.

После того, как Кота смыла маску, она была шокирована – лицо осталось зеленым. Тщательное отшелушивание кожи скрабом не помогло. 

Видео Коты набрало свыше 240 просмотров.  

ФОТО: pixabay


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользовательница TikTok по имени Кота решила перед собеседованием использовать маску для лица, чтобы выглядеть на все 100%. Однако девушка получила не тот результат,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самые причудливые подводные обитатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by