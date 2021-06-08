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7 фотографий, которые доказывают, что коты – самые милые создания во Вселенной
Источник материала: ОНТ
Они могут спать в коробке в причудливой позе, облюбовать детский рюкзак с учебниками и даже забраться в чайник. Коты не перестают удивлять своих хозяев и смешат их забавными выходками. Эта подборка фотографий для тех, кто сомневается в том, что коты – милейшие создания.
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Они могут спать в коробке в причудливой позе, облюбовать детский рюкзак с учебниками и даже забраться в чайник. Коты не перестают удивлять своих хозяев и смешат их...
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