7 фотографий, которые доказывают, что коты – самые милые создания во Вселенной

Источник материала: ОНТ

Они могут спать в коробке в причудливой позе, облюбовать детский рюкзак с учебниками и даже забраться в чайник. Коты не перестают удивлять своих хозяев и смешат их забавными выходками. Эта подборка фотографий для тех, кто сомневается в том, что коты – милейшие создания.





























































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