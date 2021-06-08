Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен 9 июня в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Из-за гроз в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на 9 июня, сообщается на сайте Белгидрометцентра.

Кратковременные дожди и грозы пройдут в отдельных районах ночью, на большей части территории страны – утром и днем. Во время гроз днем местами ожидаются сильные ливни и град. Слабый туман возможен ночью и утром в отдельных районах. Ветер будет северный – 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с при грозах. Возможно местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с днем.

Ожидается, что температура воздуха ночью будет +10…+16°C, днем +20…+26°C.

Фото: БЕЛТА

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