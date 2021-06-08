ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Назад в СССР: лакомства, которые обожали все – орешки со сгущенкой, пирожное «Картошка», безе

08.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Назад в СССР: лакомства, которые обожали все – орешки со сгущенкой, пирожное «Картошка», безе

Кто-то шутит, что сахар раньше был слаще, а воздух чище. Но мало кто отрицает то, что советские сладости были – просто пальчики оближешь! А сегодня, несмотря на разнообразие, не всегда найдешь любимый вкус пирожного или торта.

Сладкая ностальгия по кондитерским изделиям из такого недавнего прошлого – мы собрали настоящие хиты, которые обожали и дети, и взрослые.

Подробнее смотрите в видео:

Главное фото с сайта osssr.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто-то шутит, что сахар раньше был слаще, а воздух чище. Но мало кто отрицает то, что советские сладости были – просто пальчики оближешь! А сегодня, несмотря на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Федоров: Западные санкции против Минска на руку властям России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by