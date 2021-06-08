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Назад в СССР: лакомства, которые обожали все – орешки со сгущенкой, пирожное «Картошка», безе
Источник материала: ОНТ
Кто-то шутит, что сахар раньше был слаще, а воздух чище. Но мало кто отрицает то, что советские сладости были – просто пальчики оближешь! А сегодня, несмотря на разнообразие, не всегда найдешь любимый вкус пирожного или торта.
Сладкая ностальгия по кондитерским изделиям из такого недавнего прошлого – мы собрали настоящие хиты, которые обожали и дети, и взрослые.
Подробнее смотрите в видео:
Главное фото с сайта osssr.ru
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Кто-то шутит, что сахар раньше был слаще, а воздух чище. Но мало кто отрицает то, что советские сладости были – просто пальчики оближешь! А сегодня, несмотря на...
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