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«Нужно продолжать»: Лукашенко ориентирует НОК на популяризацию спорта в Беларуси

08.06.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нужно продолжать»: Лукашенко ориентирует НОК на популяризацию спорта в Беларуси

Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом НОК Виктором Лукашенко.

Важный посыл президента – популяризация спорта в регионах. Но прежде – подготовка к главному старту – в этот раз пятилетия.

До летней Олимпиады в Токио остаётся совсем немного времени. На сегодня белорусские спортсмены завоевали 98 лицензий. Состав национальной команды будет определён в ближайшие дни.

Однако в стране уделяют внимание не только спорту высших достижений. Национальный Олимпийский комитет запустил серию культурно-спортивных фестивалей.

Речь на встрече шла не только о спорте. Говорили и о проектах, за которые Виктор Лукашенко отвечал до избрания главой НОКа. Все они остаются на контроле.

Отдельная тема – взаимодействие со спецподразделениями, которые Виктор Лукашенко курировал, будучи помощником президента по национальной безопасности.

Это, в том числе, социальные вопросы, касающиеся семей военнослужащих.

ФОТО: БЕЛТА 

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Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом НОК Виктором Лукашенко. Важный посыл президента – популяризация спорта в регионах. Но прежде –...
 
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