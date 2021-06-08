«Нужно продолжать»: Лукашенко ориентирует НОК на популяризацию спорта в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом НОК Виктором Лукашенко.

Важный посыл президента – популяризация спорта в регионах. Но прежде – подготовка к главному старту – в этот раз пятилетия.

До летней Олимпиады в Токио остаётся совсем немного времени. На сегодня белорусские спортсмены завоевали 98 лицензий. Состав национальной команды будет определён в ближайшие дни.

Однако в стране уделяют внимание не только спорту высших достижений. Национальный Олимпийский комитет запустил серию культурно-спортивных фестивалей.

Речь на встрече шла не только о спорте. Говорили и о проектах, за которые Виктор Лукашенко отвечал до избрания главой НОКа. Все они остаются на контроле.

Отдельная тема – взаимодействие со спецподразделениями, которые Виктор Лукашенко курировал, будучи помощником президента по национальной безопасности.

Это, в том числе, социальные вопросы, касающиеся семей военнослужащих.

ФОТО: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram