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«Нужно продолжать»: Лукашенко ориентирует НОК на популяризацию спорта в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом НОК Виктором Лукашенко.
Важный посыл президента – популяризация спорта в регионах. Но прежде – подготовка к главному старту – в этот раз пятилетия.
До летней Олимпиады в Токио остаётся совсем немного времени. На сегодня белорусские спортсмены завоевали 98 лицензий. Состав национальной команды будет определён в ближайшие дни.
Однако в стране уделяют внимание не только спорту высших достижений. Национальный Олимпийский комитет запустил серию культурно-спортивных фестивалей.
Речь на встрече шла не только о спорте. Говорили и о проектах, за которые Виктор Лукашенко отвечал до избрания главой НОКа. Все они остаются на контроле.
Отдельная тема – взаимодействие со спецподразделениями, которые Виктор Лукашенко курировал, будучи помощником президента по национальной безопасности.
Это, в том числе, социальные вопросы, касающиеся семей военнослужащих.
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом НОК Виктором Лукашенко. Важный посыл президента – популяризация спорта в регионах. Но прежде –...
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