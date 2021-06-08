Хоккеисты «Монреаля» стали первыми полуфиналистами Кубка Стэнли

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге определился первый полуфиналист Кубка Стэнли. Игроки «Монреаля» всухую обыграли «Виннипег».

В четвёртом матче противостояния «Канадиенс» победили со счётом 3:2 в овертайме.

Решающую шайбу забросил Тайлер Тоффоли. Для «Монреаля» это уже седьмая подряд победа в розыгрыше плей-офф.

А хоккеисты «Айлендерс» были сильнее «Бостона». Вратарь команды из Нью-Йорка Семён Варламов совершил 40 сэйвов в матче.

Следующий матч команды проведут 10 июня. «Айлендерс» ведут в серии – 3:2. Сегодня ночью путёвку в полуфинал могут оформить хоккеисты «Тампы», которые ведут в противостоянии с «Каролиной» (3:1). «Колорадо» сыграет с «Вегасом» (счёт в серии равный – 2:2).

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