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Лукашенко: Непростые времена – нам угрожают санкциями
Источник материала: ОНТ
Национальная безопасность – приоритет для предприятий оборонного сектора. В то же время ВПК занимает не последнее место в экономике – в том числе за счёт экспорта вооружений. Сейчас оборонному сектору приходится работать под санкционным давлением. Не отразится ли это на планах по развитию военпрома – вот что беспокоит Александра Лукашенко.
В целом, все военно-промышленные предприятия работают стабильно. А важным направлением деятельности в комитете называют импортозамещение. Беларусь постоянно совершенствует отечественное вооружение. Один из важных проектов – производство собственного стрелкового оружия. Научно-промышленный кластер развёрнут под Оршей.
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Национальная безопасность – приоритет для предприятий оборонного сектора. В то же время ВПК занимает не последнее место в экономике – в том числе за счёт экспорта...
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