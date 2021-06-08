КГК: уголовная ответственность вводится за выплату зарплаты в конверте

Источник материала: ОНТ

Комитет государственного контроля прокомментировал одно из новшеств, введенное в Уголовный кодекс Беларуси. Оно касается выплат заработной платы в конвертах, сообщает БЕЛТА.

Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» помимо прочего вводит уголовную ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов, уклонение от уплаты страховых взносов. 19 июня 2021 года вступают в силу изменения.

В ведомстве подчеркнули, что исключительно за умышленные действия, связанные с неуплатой страховых взносов и неперечислением налогов, сборов предусмотрена уголовная ответственность, и только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер. Для налогов и сборов - это 1 тыс. базовых величин, для страховых взносов - 2,5 тыс. базовых величин.

Для того, чтобы привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов, обязательно должен быть доказан факт их умышленного неначисления. Должностные лица тех организаций, которые не скрывают зарплату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд соцзащиты населения (например, из-за отсутствия денег на расчетном счете), будут нести административную ответственность.

Фото: БЕЛТА

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