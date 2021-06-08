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Блогер Алексей Михалкевич получил пять лет колонии

08.06.2021 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Московского района Минска 8 июня приговорил 31-летнего youtube-блогера Алексея Михалкевича к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Блогер Алексей Михалкевич получил пять лет колонии

Процесс вел судья Сергей Кацер. Михалкевич обвинялся по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 295 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 293 (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках).

Михалкевича задержали в декабре прошлого года «по подозрению в причастности к массовым беспорядкам». Во время обыска у него нашли оружие и взрывчатые вещества.

Блогер снимал видеоролики на темы, связанные с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и устройствами, размещал их на своем youtube-канале, созданном в 2016 году.

По версии обвинения, «реализуя свой преступный умысел по осуществлению обучения и подготовке лиц для участия в массовых беспорядках», с августа по декабрь 2020 года Михалкевич «целенаправленно размещал текстовые сообщения, содержащие негативные комментарии в адрес правоохранительных органов, а также призывы к сопротивлению, причинению им вреда и насилия, создавая у граждан агрессивное и протестное настроение и возбуждая у них желание ведения деструктивной деятельности».

На канале блогера были размещены видеозаписи, связанные с созданием и использованием огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также содержащие советы и указания по их использованию, отмечается в обвинении.

По ч. 2 ст. 295 УК Михалкевич вину признал в полном объеме и в суде заявил, что «никому оружие не передавал, никого не учил, никуда не призывал». Также он признал вину по ч. 1 ст. 13, ст. 295 УК (подготовка к незаконному изготовлению боеприпасов, огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В то же время блогер не признал свою вину в том, что обучал людей участию в массовых беспорядках. В последнем слове он заявил, что его интересовали только технические моменты, но он «никогда никого не призывал к противоправным действиям».

 

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Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска 8 июня приговорил 31-летнего youtube-блогера Алексея Михалкевича к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает...
 
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