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Представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Австралии подал в отставку

08.06.2021 16:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Австралии Уоррен Рейнольдс подал заявление об отставке.

Свое решение он объяснил невозможностью "мириться с беззаконными и преступными действиями режима Лукашенко".

Рейнольдс создал в Австралии сеть кафе Muzz Buzz. В Белорусскую торгово-промышленную палату его пригласили в октябре 2010-го за активную поддержку белорусского бизнеса. В конце того же 2010 года он стал почетным консулом Беларуси в Австралии.
 
 
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Представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Австралии Уоррен Рейнольдс подал заявление об отставке.
 
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