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Новый троллейбус сломался прямо на ходу
Источник материала: Партизан
Это случилось в Минске на маршруте №29.
О том, что водителю пришлось высадить пассажиров прямо на перекрестке улиц Максима Богдановича и Веры Хоружей в чате «Транспорт Беларуси» написал один из его читателей.
Люди при этом не растерялись и помогли "отпихать" троллейбус с перекрестка.
Именно так подписал мужчина фото: «Высадил людей, и его отпихали с перекрестка».
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Это случилось в Минске на маршруте №29.
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