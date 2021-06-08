Новый троллейбус сломался прямо на ходу

О том, что водителю пришлось высадить пассажиров прямо на перекрестке улиц Максима Богдановича и Веры Хоружей в чате «Транспорт Беларуси» написал один из его читателей.













Люди при этом не растерялись и помогли "отпихать" троллейбус с перекрестка.

Именно так подписал мужчина фото: «Высадил людей, и его отпихали с перекрестка».