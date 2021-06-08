В Минске ПЦР-тесты будут делать на железнодорожном вокзале

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске ПЦР-тесты на COVID-19 начнут делать прямо в здании железнодорожного вокзала. Там откроется новая лаборатория. Она заработает с 10 июня, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Чтобы сдать анализ, необходимо записаться на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, перед процедурой предъявить копии паспорта, железнодорожного билета и справку об оплате услуги. Для граждан Беларуси тест будет стоить 15 долларов, для иностранцев – 22. Результат можно получить на следующий день.