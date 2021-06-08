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Врачи в камуфляже: Институт военной медицины открыли в Минске
08.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске сегодня открыли Институт военной медицины. Раньше специалистов готовили на одноименном факультете на базе Медуниверситета. Как проходят обучение студенты, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Вместо белых халатов камуфляж. А вместо аудитории – импровизированное поле боя. Условия на этих занятиях максимально приближены к экстремальным.
Перенести раненного, переправить его через реку и сохранить жизнь – обязательная программа занятий. Александр справляется с этим быстро. Ведь кроме биологии, химии и других наук, здесь обучают стрессоустойчивости и военному делу.
В распоряжении студентов не только полигоны, но и новый современный корпус. Здесь можно выполнить любую хирургическую манипуляцию. И не бояться совершить ошибку.
«Здесь много практических тренажеров, они позволяют отработать определенные навыки, которые пригодятся в будущем, на приближенных к реальным людям манекенах. До того, как применять все на живых людях со страхом и волнением, мы можем спокойно отработать эти навыки до автоматизма», – говорит студент 5-го курса Медицинского университета Артур Черников.
В Медицинском университете врачей-офицеров готовят уже 26 лет. В Минобороны решили: система обучения переросла рамки факультета. Институт дает больше возможностей: здесь будут повышать свою квалификацию врачи Вооруженных сил.
В этом году в Институт планируют набрать 30 курсантов. А в будущем начнут обучать военной медицине и иностранных студентов.
Также на базе института будут проходить подготовку студенты Медуниверситета по программе офицеров медицинской службы запаса.
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Перенести раненного, переправить его через реку и сохранить жизнь – обязательная программа занятий.
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