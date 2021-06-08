Врачи в камуфляже: Институт военной медицины открыли в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске сегодня открыли Институт военной медицины. Раньше специалистов готовили на одноименном факультете на базе Медуниверситета. Как проходят обучение студенты, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Вместо белых халатов камуфляж. А вместо аудитории – импровизированное поле боя. Условия на этих занятиях максимально приближены к экстремальным.

«Сейчас готовится операция по моему спасению. По легенде переправа через реку будет происходить в таких вот импровизированных носилках по канату. Дела у меня плохи. Я тут немножко истекаю кровью», – рассказывает курсант военного медицинского университета факультета БГМУ Андрей Рубацкий.

Перенести раненного, переправить его через реку и сохранить жизнь – обязательная программа занятий. Александр справляется с этим быстро. Ведь кроме биологии, химии и других наук, здесь обучают стрессоустойчивости и военному делу.

«Мы умеем и стрелять, и взрывать гранаты, и накладывать повязки, и останавливать кровотечения, и эвакуировать раненых. То есть все, что вы можете представить себе на поле боя, мы умеем делать», – отмечает курсант военного медицинского университета факультета БГМУ Александр Бузин.

В распоряжении студентов не только полигоны, но и новый современный корпус. Здесь можно выполнить любую хирургическую манипуляцию. И не бояться совершить ошибку.

«Здесь много практических тренажеров, они позволяют отработать определенные навыки, которые пригодятся в будущем, на приближенных к реальным людям манекенах. До того, как применять все на живых людях со страхом и волнением, мы можем спокойно отработать эти навыки до автоматизма», – говорит студент 5-го курса Медицинского университета Артур Черников.

В Медицинском университете врачей-офицеров готовят уже 26 лет. В Минобороны решили: система обучения переросла рамки факультета. Институт дает больше возможностей: здесь будут повышать свою квалификацию врачи Вооруженных сил.

«Меняется вооружение, меняются формы и способы применения войск. Одна из задач – выполнить так называемое правило «первого часа» (или «правило золотого часа») – оказать своевременную медицинскую помощь в условиях, когда эвакуация затруднена», – отмечает заместитель министра обороны Вооруженных сил Республики Беларусь Андрей Жук.

В этом году в Институт планируют набрать 30 курсантов. А в будущем начнут обучать военной медицине и иностранных студентов.

Также на базе института будут проходить подготовку студенты Медуниверситета по программе офицеров медицинской службы запаса.