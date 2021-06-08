ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Науседа: наши соседи должны получить возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни

08.06.2021 17:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Литва должна стремиться к тому, чтобы ее соседи «получили возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни», заявил литовский президент Гитанас Науседа, выступая 8 июня с годовым отчетом перед парламентом страны.

Науседа: наши соседи должны получить возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни

«За пределами Литвы — нестабильное пространство, в котором попираются фундаментальные права человека и правила свободного мира, в котором диктаторы, насмотревшись боевиков, вживаются в роль террористов и захватывают пассажирские самолеты, в котором безопасность границ и ядерная безопасность становятся инструментом шантажа», — цитирует политика новостной портал Delfi.

По его словам, после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и ареста летевших на нем блогера Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги «напряжение в отношениях Литвы и Беларуси усилилось». Науседа отметил, что в последнее время Литва отмечает «значительный рост потока нелегальных мигрантов с белорусской стороны» и подозревает, что «должностные лица этой страны сами тому способствуют».

Литва, считает он, «была бы в большей безопасности, если бы по соседству было больше стабильных демократических стран». Важнее всего сейчас, подчеркнул президент Литвы, «вместе с союзниками остановить экспансию России и избежать еще большей дестабилизации в регионе».

«Мы должны стремиться к тому, чтобы наши соседи получили возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни, — сказал он. — Предоставляемое нами убежище для жителей Беларуси, поддержка гражданского общества, громкий голос Литвы, напоминающий Европе о том, что происходят у ее границ, — это самое малое, что мы можем и обязаны сделать для наших соседей».

Науседа убежден, что в странах Балтии нужно «укреплять боевые группы, развернутые в рамках усиленного передового присутствия НАТО, и миссию по патрулированию воздушного пространства, разрабатывать конкретные планы обороны». В региональную безопасность важно вовлечь США, считает он.

«Мы должны добиваться того, чтобы в Литве постоянно на ротационной основе присутствовали войска США, а размещение на постоянной основе осуществлялось как можно ближе к нашим границам», — заявил глава литовского государства. Он добавил, что будет говорить об этом и на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО в Брюсселе.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва должна стремиться к тому, чтобы ее соседи «получили возможность делать свободный и демократический выбор относительно собственной жизни», заявил литовский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вольга Севярынец: «Калі Францішку прыносяць падарункі, кажу: гэта таму, што тата – герой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by