Участники пикета на переходе Бобровники — Берестовица требуют от белорусских властей открыть наземные границы





На пограничном пункте «Бобровники — Берестовица» 8 июня глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко и координатор НАУ Елена Живоглод передали уполномоченному представителю пограничной службы Польши петицию для белорусской стороны с требованиями от участников собравшегося там палаточного митинга, сообщает телеграм-канал НАУ.

По словам Латушко, уполномоченный отдаст петицию белорусскому коллеге.

В обращении к Совету министров Беларуси, в частности, говорится: «Мы, участники пикета на пограничном переходе «Бобровники — Берестовица», требуем: обеспечить конституционное право граждан Республики Беларусь на свободное передвижение и для этих целей немедленно отменить все незаконные решения, на основании которых были введены необоснованные ограничения на пересечение государственной границы Республики Беларусь».

В пункте пропуска с польской стороны собрались представители белорусской диаспоры и НАУ и разбили палаточный лагерь. В 13 часов по польскому времени люди с плакатами вышли на пешеходный переход для того, чтобы перекрыть движение через границу грузовому транспорту.

Таким образом НАУ хочет донести свои требования до властей обеих стран. От Европейского союза участники пикета требуют «ускорить введение мощных и масштабных санкций против режима Лукашенко», от белорусских властей — вернуть гражданам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.

Вопресс-службе Госпогранкомитета Беларуси БелаПАН предложили обратиться за комментариями по поводу обстановки на погранпереходе к польской стороне.

«Они и расскажут, как отразилась блокировка пункта пропуска на их стороне. Что касается пропускной способности, то можно смело экстраполировать влияние на нашу сторону. Пункт пропуска — единый организм. Если есть проблемы на одной стороне (польской), они, естественно, отражаются на общем деле», — заявил официальный представитель комитета Антон Бычковский.

21 декабря 2020 года из-за COVID-19 Беларусь временно закрыла свободный выезд из страны через наземные пункты пропуска на границе. Ограничения действуют на автодорожных пунктах пропуска, на железнодорожных вокзалах и в речных портах. Они не распространяются на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальные делегации, водителей международных автомобильных перевозок, экипажи воздушных и морских судов, поездные бригады, командировочных, а также лиц, едущих транзитом через Беларусь.

Могут выезжать и те, кто хочет покинуть страну по уважительным причинам: в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника или супруга, находящегося за границей. Раз в шесть месяцев из Беларуси могут выезжать граждане, имеющие вид на жительство или трудовой договор в другой стране, для получения медицинской помощи или образования.