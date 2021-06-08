ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мать политзаключенного: сыну предложили написать прошение о помиловании

08.06.2021 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Ольга, мать 22-летнего заключенного шкловской колонии №17, подтвердила, что ему предлагали писать прошение о помиловании.



"Позвонил сын. Разговаривал с отцом. При разговоре присутствовал контролер. И сын специально спросил его (это слышал отец), можно ли озвучивать информацию о прошении. Тот согласился. Тогда сын рассказал, что в мае с ним разговаривал прокурор, который был в колонии, и сказал так: "теперь ты можешь подавать прошение о помиловании". Сын ответил прокурору, что подумает. Когда, какие условия, что будет дальше - не знаем. Ясно, что это не телефонный разговор. Теперь ждем свидания с сыном, тогда может что-то узнаем больше. Пока не знаем, принял ли сын предложение", — рассказала Ольга Свабодзе.

Ольга просила не называть ее фамилию и имя сына. Сыну Ольги 22 года, он был осужден на 2,5 года заключения по 364 статье Уголовного Кодекса об участии в массовых беспорядках. Вину свою признал сразу, еще на следствии. По словам Ольги, ее сына правозащитники признали политзаключенным.

Напомним, в конце прошлой недели в медиа начала появляться информация о том, что заключенным, которых осудили за протесты против фальсификации выборов и насилия, поступают предложения написать прошения о помиловании. 

Такая информация, согласно источникам, пришла из колоний в Новополоцке, Витебске и Шклове. По словам Марины Адамович, жены Николая Статкевича, известно по меньшей мере о 5 подобных фактах.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ольга, мать 22-летнего заключенного шкловской колонии №17, подтвердила, что ему предлагали писать прошение о помиловании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Врачи в камуфляже: Институт военной медицины открыли в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by