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Форум регионов Беларуси и России пройдет в смешанном формате

08.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум регионов Беларуси и России пройдет в смешанном формате. Также стали известны даты: он состоится в конце июня. Площадкой мероприятия станет Московская область, передает «МИР 24».

Вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко уверен, что форум регионов за семь лет стал не только площадкой для выстраивания экономических связей, но и примером народной дипломатии между странами. Из-за пандемии количество участников в этом году сократили.

«Это будет гибридный формат. Первый день мы будем работать в режиме онлайн. А два дня в режиме офлайн. Все мероприятия пройдут в Москве и Московской области, в Доме правительства. А у нас будут работать секции по различным площадкам. Это библиотека, вузы наши и так далее, Совет Республики», – сказал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

Тема VIII Форума регионов – научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в эпоху цифровизации. За три дня представители обеих стран подпишут контракты о сотрудничестве. Как ожидается, на сумму свыше 700 миллионов долларов.



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Площадкой мероприятия станет Московская область.
 
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