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Форум регионов Беларуси и России пройдет в смешанном формате
08.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Форум регионов Беларуси и России пройдет в смешанном формате. Также стали известны даты: он состоится в конце июня. Площадкой мероприятия станет Московская область, передает «МИР 24».
Тема VIII Форума регионов – научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в эпоху цифровизации. За три дня представители обеих стран подпишут контракты о сотрудничестве. Как ожидается, на сумму свыше 700 миллионов долларов.
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Площадкой мероприятия станет Московская область.
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