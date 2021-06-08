Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум регионов Беларуси и России пройдет в смешанном формате. Также стали известны даты: он состоится в конце июня. Площадкой мероприятия станет Московская область, передает «МИР 24».



Вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко уверен, что форум регионов за семь лет стал не только площадкой для выстраивания экономических связей , но и примером народной дипломатии между странами. Из-за пандемии количество участников в этом году сократили.

«Это будет гибридный формат. Первый день мы будем работать в режиме онлайн. А два дня в режиме офлайн. Все мероприятия пройдут в Москве и Московской области, в Доме правительства. А у нас будут работать секции по различным площадкам. Это библиотека, вузы наши и так далее, Совет Республики», – сказал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

Тема VIII Форума регионов – научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в эпоху цифровизации. За три дня представители обеих стран подпишут контракты о сотрудничестве. Как ожидается, на сумму свыше 700 миллионов долларов.