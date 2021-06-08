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Пьяный водитель пытался съесть протокол и сбежать от инспекторов – видео
08.06.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Задержанный с признаками алкогольного опьянения водитель попытался съесть составленный протокол нарушения и скрыться от сотрудников ДПС. Случай произошел в Приангарье Иркутской области.
К дежурившим на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" сотрудникам ГИБДД обратился водитель большегруза. Он сообщил, что одна из машин выезжает на полосу встречного движения и создает аварийные ситуации на дороге.
Сотрудники автоинспекции остановили указанную машину. По данным пресс-службы, за рулем находился 48-летний мужчина с признаками опьянения.
Нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, после чего попытался съесть протокол и покинуть патрульный автомобиль.
Мужчину задержали повторно и доставили в отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении. Его автомобиль был помещен на штрафстоянку.
Отмечается, что срок действия водительского удостоверения нарушителя истек больше 10 лет назад.
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В Иркутской области нетрезвый водитель отказался проходить медосвидетельствование. Мужчина попытался съесть составленный автоинспектором протокол и покинуть...
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