ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пьяный водитель пытался съесть протокол и сбежать от инспекторов – видео

08.06.2021 17:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Задержанный с признаками алкогольного опьянения водитель попытался съесть составленный протокол нарушения и скрыться от сотрудников ДПС. Случай произошел в Приангарье Иркутской области.

К дежурившим на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" сотрудникам ГИБДД обратился водитель большегруза. Он сообщил, что одна из машин выезжает на полосу встречного движения и создает аварийные ситуации на дороге.

Сотрудники автоинспекции остановили указанную машину. По данным пресс-службы, за рулем находился 48-летний мужчина с признаками опьянения.

Нарушитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, после чего попытался съесть протокол и покинуть патрульный автомобиль.

Мужчину задержали повторно и доставили в отдел полиции, где составили протокол об административном правонарушении. Его автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Отмечается, что срок действия водительского удостоверения нарушителя истек больше 10 лет назад.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Иркутской области нетрезвый водитель отказался проходить медосвидетельствование. Мужчина попытался съесть составленный автоинспектором протокол и покинуть...
 
Новости дня
Новости разные
 
Инструменты диджитал-маркетинга, которые убедят ваших клиентов сказать «Хочу!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by