США, Россия и Европа могут объединиться против Украины

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вчера вечером Джо Байден все-таки смилостивился и поговорил по телефону со своим украинским коллегой. Последние дни, отмечает колумнист РИА Новости Сергей Савчук, Владимир Зеленский на какие только публичные унижения не шел в стремлении добиться личного контакта с хозяином Белого дома – до встречи того с Владимиром Путиным.

Правда, судя по комментариям американской стороны, дальше формальных выражений поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины разговор не зашел. Сдвигов же по самой важной и больной для Киева теме, очевидно, не произошло.

Новость о выходе строительства газопровода "Северный поток – 2" на финишную прямую не могла обойти стороной Украину, которая с самого начала проекта всячески пыталась затормозить его. Киев бесконечно призывал – и продолжает это делать – коллективный Запад вводить все более строгие санкции, заявляя, что трубопровод сделает существование украинской газотранспортной системы (далее – УГТС) бессмысленной и лишит страну нескольких миллиардов долларов ежегодных поступлений от транзита голубого топлива в Европу.

Попробуем разобраться, что тут правда, а что – политические манипуляции.

Начать нужно с того, что УГТС с момента государственного переворота 2014 года и всех последующих событий планомерно теряла собственную значимость и ценность. Причем новая власть осознанно пошла на убийство одного из последних источников гарантированных валютных вливаний в бюджет. По соглашению, которое "Газпром" и "Нафтогаз" заключили в конце декабря 2019-го, Россия должна была прокачать за прошлый год до 65 миллиардов кубометров газа, а в период с 2021-го по 2024-й – по 40 миллиардов ежегодно. Украина тогда шумно праздновала победу, ибо ей удалось прописать в контракте обязательное условие "плати или качай". Оно подразумевает, что "Газпром" обязуется оплачивать полный транзит даже в том случае, если физически будет прокачано меньше.

Так и вышло.

В 2020-м через территорию Украины было прокачано всего 55,8 миллиарда кубометров газа. Это абсолютный антирекорд за последние 30 лет. Для сравнения: в 2009 году через Украину в Евросоюз прошло 120 миллиардов кубометров голубого топлива. То есть в УГТС, чья проектная мощность составляет 140 миллиардов, сегодня простаивают две трети трубопроводных и компрессорных мощностей. Однако технический объект такой сложности и протяженности нельзя просто поставить на паузу, он требует постоянного обслуживания, планово-предупредительного ремонта и денежных вливаний.

И здесь мы переходим ко второй части.

В 2014 году глава "Нафтогаза" Андрей Коболев оценивал стоимость УГТС в 25-35 миллиардов долларов. Киев тогда всеми силами зазывал европейские профильные компании входить в долю, выкупая пакеты акций. В качестве заинтересованных сторон назывались польская PGNiG, швейцарская AOT Energy, итальянская Snam S.p.A. и словацкая Eustream a.s. Но киевская власть не была бы собой, если бы и тут не попыталась всех обмануть. Европейские игроки в принципе готовы были приобрести УГТС и навсегда снять вопрос надежности транзита российского газа, однако Киев отказался продавать контрольный пакет акций, ограничив предложение 49 процентами. В результате все тендеры провалились по причине полного отсутствия покупателей.

Время шло, и работало оно против УГТС. В 2018 году все тот же Коболев определил стоимость национальной газотранспортной системы уже в 14 миллиардов долларов. А в 2019-м, когда вопрос продления транзита стоял ребром, стоимость "Укртрансгаза" – оператора, появившегося в результате дробления материнской компании и отвечающего только за транзит – составила всего 1,45 миллиарда. Цифра эта взялась не с потолка, Киев специально для проведения аудита и оценки пригласил британскую консалтинговую компанию Ernst & Young.

Наглядная демонстрация старого правила "товар стоит ровно столько, сколько за него готов заплатить покупатель".

Не нужно думать, что Киев не понимает текущего положения и дальнейших перспектив. Буквально за день заявления Владимира Путина о завершении укладки первой нитки газопровода украинский президент давал интервью журналисту ресурса Axios, который входит в структуру информационного гиганта HBO. В нем Владимир Зеленский посетовал, что США отказались от санкционного давления на Москву, не вложили деньги в УГТС и в сумме это прямая угроза безопасности и интересам Украины.

Более того, пан Зеленский, осознавая всю глубину ямы, куда он и его предшественник осознанно загнали Украину, практически потребовал от НАТО немедленно принять Украину в свой состав. Какие бы красивые формулировки для трактовки выступления Зеленского ни придумывал его дипломатический корпус, но фактически это признание полного фиаско в принципиальном противостоянии с Россией. Говоря языком улицы, западные партнеры "кинули" Украину.

Владимир Зеленский умалчивает о предпосылках текущей ситуации, а главное – о том, что же будет дальше. Молчание украинского гаранта понятно: он хочет переизбраться на второй срок, и расписываться в собственном бессилии и предательстве национальных интересов ему совершенно не с руки.

Мы же можем говорить открыто.

Отношения Москвы и Киева критически испортились после событий последнего Майдана, который был инспирирован и профинансирован Соединенными Штатами. В последующем хаосе, по оценкам американских СМИ, демократы, находившиеся при власти, отмыли через Украину не менее шести миллиардов долларов. В то же самое время там появляется сын будущего президента-демократа Хантер Байден, заботам которого поручают газодобывающую компанию Burisma. Вместе с Байденом-младшим на Украину прибывает внушительный десант всевозможных советников, которые проникают практически на все уровни украинской власти. Особенно пристальное внимание американские специалисты уделяют сектору энергетики и транзиту газа в Европу.

Чтобы не быть голословными, напомним, что на инаугурации Владимира Зеленского США представлял тогдашний министр энергетики Рик Перри.

Сегодня в США новый президент-демократ, и сценарий, написанный для Украины семь лет назад, продолжает реализовываться прямо на наших глазах. Достаточно лишь иметь хорошую память и сопоставить факты.

Американцам все еще интересна украинская ГТС. По той простой причине, что, когда "Северный поток – 2" заработает на полную мощность, украинский транзит не потеряет своей важности и актуальности. Согласно официальному коммюнике Нидерландов, уже летом следующего года будет полностью прекращена добыча природного газа в границах бассейна Гронинген, то есть Европа одним махом недосчитается 25 миллиардов кубометров газа, которые обеспечивали поставки с севера Голландии. Физически заменить такой громадный объем можно только при одном условии – сохранении и наращивании поставок газа из России, включая украинский транзит. Киев, науськанный Вашингтоном, так и не допустил к своей трубе европейских операторов, а также убедительно доказал свою полную недоговороспособность во всем, что касается России.

За окном начало июня 2021 года, обычное лето без аномальных температур. При этом цена на природный газ на европейских хабах стабильно держится в пределах трехсот долларов за тысячу кубометров. Это не рекорд, но весьма и весьма немало. Предсказать, какой будет цена на голубое топливо к 15 октября, когда в Европе стартует отопительный сезон, не возьмется никто, однако специалисты не сомневаются, что в год восстановления мировой экономики после пандемии она будет достаточно высокой.

А теперь просто выстроим цепочку событий.

Переворот в Киеве, министр энергетики на инаугурации украинского президента, американские советники на всех уровнях, недопущение европейских игроков к украинскому транзиту, постепенное обесценивание УГТС, Джо Байден отказывается вводить новые санкции против "Северного потока – 2", который Россия молниеносно достраивает, хотя до этого проект чуть ли не похоронили.

Шестнадцатого июня в Женеве пройдет встреча российского и американского президентов. Нет никаких сомнений, что на ней будет затронута тема Украины и поставок газа в Европу. Позволим себе предположить, что санкционная нерешительность Байдена – это, весьма вероятно, приглашение к диалогу.

Если США исключат из схемы транзита Украину и будут непосредственно контролировать поставки, то таким образом Вашингтон не только сможет напрямую влиять на политику Евросоюза, но еще и очень неплохо подзаработает.

Это, конечно, лишь допущение, но подобная схема выгодна абсолютно всем. России, перед которой снимают препоны для агрессивного выхода на европейский рынок. Евросоюзу, которому на фоне закрытия Гронингена критически нужно обеспечить топливом свои фабрики и котельные. И Соединенным Штатам, пусть они и не смогли торпедировать проект в целом, но благодаря дипломатической эквилибристике американцы вполне могут получить неплохие финансовые и геополитические дивиденды.

При реализации данной стратегии единственной проигравшей стороной будет Украина. Впрочем, это был ее осознанный исторический выбор.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции