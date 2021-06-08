Леонид Синицын: На выборах голосовал за Тихановскую

Источник материала: Салiдарнасць

Фрагмент интервью экс-главы Администрации президента Леонида Синицына «Народной воле».





– Если не секрет, за кого вы голосовали на минувших президентских выборах?

– За Тихановскую. Она много говорила о том, что нам нужны честные выборы. Больше никто из кандидатов на этой идее акцент не делал, а эти три девчонки все время говорили о том, что выборы должны быть честными.

– На протестные акции ходили?

– Нет. Но я живу в центре, у меня хороший социальный слух, я прекрасно понял, что происходит. Хотя и не верил, что что-то глобально поменяется.

– Почему?

– Это была революция не политическая, а, скорее, моральная. В тот острый период не было грамотного лидера. Люди требовали честных и моральных выборов, а лидера такого не было. Пытались кого-то назначить, но не вышло. Поэтому и не получилось. Но вызреет ситуация, появится лидер. Может, и власть поможет кому-то дозреть…

– Думаете, будет озвучено имя преемника?

– Обычно такое правление, как мы сейчас имеем, переходит в другую фазу через коллективное управление. Думаю, так и будет. Был же принят недавно декрет о том, что власть в случае чего перейдет к Совбезу… Хотя, конечно, сценарии могут быть разными.