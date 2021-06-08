Источник материала: UDF



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Гарри Минх (его цитирует «Интерфакс» ). «В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов», - рассказал(его цитирует).

«Несколькими годами ранее эта сумма была скромнее - 35 млрд долларов», - констатировал он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От России потребовали $99 млрд за Крым и ЮКОС Сумма исков выросла почти втрое за последние годы.

Сумма исков, по его словам, выросла почти втрое за последние годы. В частности, это связано с «воссоединением Крыма с Россией», сообщил Минх.Общий объем требований к России уже почти сравнялся с размером ликвидной (то есть не потраченной) части Фонда национального благосостояния, которая на 1 июня составляла 116 млрд долларов.Для гипотетической оплаты исков потребуется 16% от резервов ЦБ (605 млрд долларов), 38% от доходной части федерального бюджета (18,765 трлн рублей) и 30% годовых экспортных доходов всей экономики (332 млрд долларов за прошлый год).Половина суммы (50 млрд долларов) приходится на иск по делу ЮКОСа.Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить компенсацию компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа, - Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum. Судьи посчитали, что действия России в отношении ЮКОСа нарушали Договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала к тому, что определенные положения документа не могли применяться к ней без выполнения процедуры ратификации.Спустя два года суд Гааги отменил решение, но вышестоящая инстанция - апелляционный суд - вновь восстановила его. В мае прошлого года Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов. В декабре Верховный суд отклонил ходатайство о приостановке исполнения арбитражных решений до рассмотрения дела по существу.Общая сумма долга по иску ЮКОСа достигла 57 млрд долларов за счет пеней, «набежавших» за 6 лет неуплаты.