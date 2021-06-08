«Справедливость для журналистов» призвала правительства всех стран добиться освобождения сотрудников медиа в Беларуси

Фонд «Справедливость для журналистов» и его партнеры по мониторингу атак на медиаработников на постсоветском пространстве призвали международные организации и правительства всех стран «приложить максимальные усилия для скорейшего освобождения всех арестованных журналистов и добиться прекращения варварских нарушений их прав в заключении». Соответствующее заявление размещено на сайте организации.





По данным экспертов фонда, сегодня ожидают суда или уже приговорены к лишению свободы на длительные сроки не менее 84 медиаработников из Беларуси, Азербайджана, Крыма, России, Туркменистана и Узбекистана.

«Такие действия государств являются недемократичными и нарушают сразу две фундаментальные свободы человека — право на свободу (статья 3 Всеобщей декларации прав человека) и право на справедливые и благоприятные условия труда (статья 23 Всеобщей декларации прав человека)», — говорится в заявлении фонда.

По данным Белорусской ассоциации журналистов, в Беларуси в настоящий момент в заключении находятся 33 медиаработника.

2 июня фонд «Справедливость для журналистов» опубликовал доклад об атаках на белорусских медиаработников в 2020 году. В нем отмечается, что число атак на журналистов, блогеров и работников СМИ в Беларуси в 2020 году почти в полтора раза превысило суммарное число нападений за 2017—2019 годы — 1.558 против 1.079. При этом в 1.385 зафиксированных инцидентах использовались юридические или экономические механизмы давления. В 96% случаев атаки против журналистов исходили от представителей власти (1.506 инцидентов). Более 30 журналистов были депортированы из Беларуси с запретом на въезд на срок от пяти до десяти лет, включая как минимум 19 журналистов иностранных СМИ.

Фонд «Справедливость для журналистов» — зарегистрированная в Лондоне некоммерческая организация, основанная в августе 2018 года Михаилом Ходорковским и Леонидом Невзлиным. Фонд выделяет гранты на журналистские расследования насильственных преступлений против работников СМИ, помогает журналистам и блогерам оценивать и минимизировать профессиональные риски.

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