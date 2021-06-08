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Неожиданно: 85-я ракетка мира вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

08.06.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

85-я ракетка мира Тамара Зиданшек вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Словенка Тамара Зиданшек (85 ВТА) стала первой полуфиналисткой "Ролан Гаррос"-2021. В матче 1/4 финала 85-я ракетка мира в трех сетах обыграла испанку Паулу Бадосу Хиберт (35) — 7:5, 4:6, 8:6.

Следующей соперницей Зиданшек станет сильнейшая теннисистка из пары Елена Рыбакина (22) — Анастасия Павлюченкова (32).
 
 
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85-я ракетка мира Тамара Зиданшек вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"
 
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