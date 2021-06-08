Сгниет в тюрьме: суд в Гааге утвердил пожизненный приговор генералу Ратко Младичу

dw.com В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ) приговорил Ратко Младича к пожизненному тюремному заключению. Суд признал, что он был в значительной мере причастен военным преступлениям, совершенным в Сребренице, лично руководя артобстрелом города, напоминает





МТБЮ обвинил его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны, терроре против мирного населения.





В частности, в обвинении говорится об убийстве 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году, а также о тысячах жертв, погибших в ходе осады Сараево, длившейся 44 месяца; издевательствах над людьми в лагерях для интернированных; терроре в отношении хорватов и мусульман в боснийских населенных пунктах; взятии в заложники солдат-миротворцев ООН.





В ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах Ратко Младич командовал вооруженными силами боснийских сербов. Он долго скрывался и был арестован в Сербии только в 2011 году.