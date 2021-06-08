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Сгниет в тюрьме: суд в Гааге утвердил пожизненный приговор генералу Ратко Младичу

08.06.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Ратко Младичу.



Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор бывшему генералу армии боснийских сербов Ратко Младичу, передает euronews.com

В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ) приговорил Ратко Младича к пожизненному тюремному заключению. Суд признал, что он был в значительной мере причастен военным преступлениям, совершенным в Сребренице, лично руководя артобстрелом города, напоминает dw.com

МТБЮ обвинил его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны, терроре против мирного населения. 

В частности, в обвинении говорится об убийстве 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году, а также о тысячах жертв, погибших в ходе осады Сараево, длившейся 44 месяца; издевательствах над людьми в лагерях для интернированных; терроре в отношении хорватов и мусульман в боснийских населенных пунктах; взятии в заложники солдат-миротворцев ООН.

В ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах Ратко Младич командовал вооруженными силами боснийских сербов. Он долго скрывался и был арестован в Сербии только в 2011 году.
 
 
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Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Ратко Младичу.
 
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