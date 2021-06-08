Транспортный налог в Беларуси: что нужно знать

Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждый автовладелец может найти сведения Госавтоинспекции о принадлежащих ему транспортных средствах, выпущенных начиная с 1992 года, сообщает Министерство по налогам и сборам Беларуси.

Информация загружена в сервис "Личный кабинет плательщика для физических лиц" , раздел "Сведения о транспортных средствах". Там содержатся данные о транспортных средствах, зарегистрированных в органах ГАИ по состоянию на 1 января 2021 года.

МНС предлагает всем автовладельцам ознакомиться с размещенными сведениями. В случае необходимости можно обратиться в ГАИ для корректировки информации или для снятия автомобилей с учета для утилизации.

МНС обращает внимание, что транспортный налог не исчисляется в отношении транспортных средств, снятых с учета в ГАИ до 1 июля 2021 года. "В настоящее время действует упрощенный порядок снятия с учета транспортных средств для утилизации. Ознакомиться с данным порядком можно в регистрационных подразделениях органов ГАИ", - сообщает МНС.

Если автовладелец не зарегистрирован в качестве пользователя сервиса "Личный кабинет плательщика для физических лиц", получить логин и пароль можно лично в любой инспекции МНС, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь.

Транспортный налог

Транспортный налог введен с 1 января 2021 года, исчисляться он будет с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, за выдачу которого была уплачена государственная пошлина.

Сколько нужно будет заплатить?

Размер транспортного налога зависит от разрешенной максимальной массы автомобиля. Меньше всех будут платить владельцы "легковушек", вес которых до 1,5 тонн: на данный момент это 61 рубль. Если авто весит от 1,5 до 1,75 тонны, заплатить нужно будет 81 рубль, от 1,75 до 2 тонн – 102 рубля, от 2 до 2,25 тонны – 122 рубля, от 2,25 до 2,5 тонн – 142 рубля, от 2,5 до 3 тонн – 162 рубля, более 3 тонн – 223 рубля. За мотоцикл плата составит 41 рубль.

"Платить транспортный налог нужно будет один раз в год. Извещения из налоговой инспекции автовладельцы-физлица будут получать до 1 сентября. На уплату взноса дают полтора месяца – не позднее 15 ноября", - пояснили в МНС.

Что делать с автохламом?

Что касается транспортных средств, непригодных для эксплуатации, их владельцам для получения освобождения от уплаты транспортного налога необходимо снять "авто" с учета в ГАИ МДВ до 1 июля 2021 года.

"Исчисление транспортного налога для таких автовладельцев будет прекращаться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором транспортное средство было снято с учета", - рассказали в МНС.

Если транспортное средство продано, то для нового владельца налог будет исчисляться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена государственная регистрация автомобиля или мотоцикла.

Кто освобожден от уплаты транспортного налога?

В Налоговом кодексе предусмотрен широкий перечень категорий плательщиков, с которых не будет взиматься транспортный налог. Так, платить не придется водителям, чьи авто выбыли из их собственности в результате противоправных действий – угона или кражи.

Освобождаются от уплаты госорганы, суды, органы прокуратуры, войска и воинские формирования, а также организации, включенные в перечень тех, что выполняют перевозки транспортом общего пользования.

"Объектом налогообложения транспортным налогом не являются транспортные средства, выпущенные до 1 января 1992 года, а также те авто, на которые нет сведений о дате выпуска", - уточнили в МНС.

Владельцам электромобилей тоже пока не нужно платить этот вид налога.

Не будет производиться исчисление и в отношении транспортных средств, которые используют для оказания медпомощи, соцобслуживания. К примеру, на авто с надписью: "Социальная служба" или машины, специально оборудованные для использования инвалидами.

Предусмотрены ли льготы?

Ветераны, инвалиды I или II группы, пенсионеры получают 50-процентную скидку от полной налоговой ставки. На 25% меньше заплатят инвалиды III группы. Скидку дадут при наличии у плательщика (льготника) действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

За гражданами сохранено право обращаться в местные органы власти с просьбой снизить налог или освободить от его уплаты, если они находятся в трудной жизненной ситуации.

Более подробную информацию по вопросам налогообложения можно получить в телефонной справочной системе налоговых органов по телефону (017) 229 79 79 или 189 (стационарная сеть).

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