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Волков - Семченко: настоящая интеграция на подходе?
08.06.2021 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
- белорусский "балкон": три сквозняка и двери на восток;
- День народного единства 17 сентября: почему бы не сделать его выходным?
- предстоящая встреча Путина и Байдена в Швейцарии: о повестке можно только догадываться?
- российский орден Дружбы нашему Владимиру Гостюхину;
- VIII Форум регионов Беларуси и России: к сотрудничеству в сфере цифровизации.
Программу "Горизонт событий" с участием членов оргкомитета политической партии "Союз" Глеба Волкова и Дмитрия Семченко смотрите на Sputnik Беларусь.
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Картина актуальных событий по версии гостей программы "Горизонт событий", членов оргкомитета политической партии "Союз" Глеба Волкова и Дмитрия Семченко.
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