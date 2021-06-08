Волков - Семченко: настоящая интеграция на подходе?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

- белорусский "балкон": три сквозняка и двери на восток;

- День народного единства 17 сентября: почему бы не сделать его выходным?

- предстоящая встреча Путина и Байдена в Швейцарии: о повестке можно только догадываться?

- российский орден Дружбы нашему Владимиру Гостюхину;

- VIII Форум регионов Беларуси и России: к сотрудничеству в сфере цифровизации.

Программу "Горизонт событий" с участием членов оргкомитета политической партии "Союз" Глеба Волкова и Дмитрия Семченко смотрите на Sputnik Беларусь.

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