Видеосервис VOKA анонсировал единую подписку на весь контент и снижение стоимости

С 17 июня на видеосервисе VOKA изменится система подписок: теперь все существующие тематические варианты заменит единая подписка «Все включено», которая откроет безлимитный доступ ко всему контенту видеосервиса. А сам контент активно пополняется новыми наименованиями и даже направлениями.





Стоимость подписки «Все включено» для новых пользователей с 17 июня также изменится — причем в сторону снижения: вместо 21 рубля она составит 13,9 рубля за 30-дневный период.

Таким образом, новые пользователи VOKA смогут получить простой и понятный доступ ко всему контенту по подписке на выгодных условиях.

В рамках подписки «Все включено» пользователи получают возможность первыми смотреть самые разные новинки кино и сериалов — легально, в отличном качестве и без рекламы.

Так, премьеры новых серий становятся доступны для подписчиков одновременно со всем миром. Регулярно пополняется и библиотека фильмов, сериалов и ТВ-шоу, спортивных трансляций – в том числе эксклюзивного контента собственного производства VOKA.

Начиная с июня и на протяжении всего лета пользователей подписки «Все включено» ожидает масштабное обновление: коллекция образовательного и познавательного контента пополнится лекциями на актуальные темы, интервью с экспертами и документальными фильмами от компании Curiosity Stream и телеканала «Дождь», а фильмы и сериалы — длинным списком кинохитов от студии 20th Century Studios и Warner brothers.