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«Автопанорама» на VOKA знакомит с большими тест-драйвами новинок автопрома

08.06.2021 18:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На видеосервисе VOKA продолжается четвертый сезон шоу «Автопанорама: Большой тест-драйв».

«Автопанорама» на VOKA знакомит с большими тест-драйвами новинок автопрома

В видеообзорах от команды популярной передачи зрители имеют возможность знакомиться с самыми яркими новинками белорусского автомобильного рынка — и героем третьего выпуска стал представитель 4-го поколения компактного рамного внедорожника Suzuki Jimny.

Причины, по которым люди интересуются новыми моделями автомобилей, весьма разнообразны: кто-то просто любит машины и всё, что с ними связано, кто-то является поклонником той или иной марки или модели и следит за ее эволюцией, кто-то постоянно находится в поиске авто своей мечты, а кому-то просто хочется знать все о новых решениях и тенденциях из мира автомобилестроения.

В этом смысле модель, о которой идет речь в новом выпуске шоу «Автопанорама: Большой тест-драйв», заметно выделяется на общем фоне: ведь речь идет о достаточно нетипичном для современного автопрома представителе «вымирающего» класса рамных полноприводных внедорожников.

Причем от большинства своих собратьев Suzuki Jimny тоже отличается — ведь танком на колесах этого компактного и легкого малыша назвать сложно. Тем интереснее посмотреть, как поведет себя новинка в разных, в том числе самых сложных, условиях: тест-пилот «Автопанорамы» Сергей Мурашко устроил своему «подопытному» серьезный тест на выносливость.

Девиз Suzuki Jimny 4-го поколения мог бы звучать как «Ничего лишнего». Минимализм проявляется во всем, кроме необходимого — зато это самое необходимое продумано до мелочей. В то же время новая версия, хотя и отличается от своей предшественницы более брутальным обликом, получила много обновлений, делающих ее более комфортной: от климат-контроля и раздельного подогрева переднего ряда сидений до удобной мелочи вроде складных подголовников заднего ряда.

С салоном этого автомобиля можно делать всё, что захочется, — даже превратить его в полноценное спальное место или багажник (правда, в силу компактных размеров здесь придется выбирать, что важнее — грузы или пассажиры).

Рамный внедорожник — не городской кроссовер, поэтому поездка в Suzuki Jimny для неподготовленного человека может удивить непривычными ощущениями. Двигатель не слишком мощный и динамичный, подвеска далеко не мягкая, звукоизоляция тоже скорее номинальная — но зато стоит выехать на этом малыше в условия, для которых он и создавался, как рамная конструкция, короткая база и полный привод раскрываются во всей красе.

Кстати, тест-пилот «Автопанорамы» делится со зрителями полезными советами о том, как выжать из модели максимум на бездорожье и насладиться по-настоящему экстремальной ездой. А будущим владельцам наверняка пригодятся рекомендации специалистов по техническому обслуживанию и сервису Suzuki Jimny — им в передаче посвящен отдельный блок.

Смотреть новые выпуски шоу «Автопанорама: Большой тест-драйв» можно по пятницам в 17:00. Все серии этого и предыдущих сезонов доступны пользователям VOKA в любое удобное время. Просмотр возможен на сайте voka.tv, в приложении VOKA на мобильных устройствах или Smart TV бесплатно после авторизации.

 

 

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На видеосервисе VOKA продолжается четвертый сезон шоу «Автопанорама: Большой тест-драйв».
 
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