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Лукашенко обсудил со старшим сыном состояние дел в спорте и работу со спецподразделениями

08.06.2021 18:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 8 июня провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко.

Лукашенко обсудил со старшим сыном состояние дел в спорте и работу со спецподразделениями

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, он поинтересовался у главы НОК состоянием дел в спортивной отрасли в целом и отдельно остановился на популяризации спорта в Беларуси и проведении в регионах страны спортивно-массовых мероприятий.

«Наблюдаю за мероприятиями, которые вы проводите с местными органами власти. Вроде неплохо получается. Людей, говорят, очень много присутствует на них», — сказал Лукашенко. Особо он отметил культурно-спортивный фестиваль «Вытокi», который недавно прошел в Орше. До этого его провели в Лиде, на очереди Кобрин, Мозырь, Бобруйск, Жодино.

Лукашенко также интересовался подготовкой к предстоящей летней Олимпиаде в Токио. Как отметил глава НОК, на сегодня белорусскими спортсменами завоеваны 98 лицензий. В ближайшее время предстоит определиться с составом национальной команды на эти соревнования.

По информации пресс-службы, во время встречи обсуждалась не только спортивная тематика. Говорили и о проектах в различных сферах, которые Виктор Лукашенко курировал до избрания президентом НОК. Было отмечено, что все они должны оставаться на контроле вплоть до завершения.

«Также речь шла о продолжении взаимодействия со спецподразделениями, которые Виктор Лукашенко курировал, будучи помощником президента по национальной безопасности. Здесь речь идет и о бытовых темах, касающихся семей военнослужащих, и об иных возникающих вопросах, которые при необходимости поручено продолжать держать в поле зрения», — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года Международный олимпийский комитет ввел санкции в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси. Как заявил президент МОК Томас Бах, преследование спортсменов за их политическую позицию противоречит фундаментальным принципам Олимпийской хартии и наносит ущерб репутации олимпийского движения. МОК также не признал полномочия Виктора Лукашенко, который в феврале сменил отца, Александра Лукашенко, на посту президента НОК.

 

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Александр Лукашенко 8 июня провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета Виктором Лукашенко.
 
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