ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Боррель: ЕС учтет поддержку России при обсуждении санкциях против властей Беларуси

08.06.2021 18:45 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Европейский союз будет учитывать оказываемую Россией поддержку Беларуси при обсуждении санкций против белорусских властей.

Об этом во вторник заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на заседании Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.

"Мы знаем, что поддержка России, недавно предоставившей Минску новый грант ($500 млн кредита) важна для Лукашенко. Это будет учтено, когда Европейский союз вновь будет обсуждать санкции", - сказал Боррель.

Он заверил евродепутатов в том, что власти ЕС "сделают все возможное, чтобы бороться с диктатурой и одновременно выразить солидарность с гражданским обществом". "Мы проведем с этой целью международную конференцию по Беларуси и продолжим обсуждение перспектив экономической помощи", - пояснил Боррель.

По его словам, "санкции должны быть направлены против Лукашенко и его окружения, но не должны причинять ущерб обычным гражданам".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский союз будет учитывать оказываемую Россией поддержку Беларуси при обсуждении санкций против белорусских властей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеосервис VOKA анонсировал единую подписку на весь контент и снижение стоимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by