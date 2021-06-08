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Боррель: ЕС учтет поддержку России при обсуждении санкциях против властей Беларуси
Источник материала: АФН
Европейский союз будет учитывать оказываемую Россией поддержку Беларуси при обсуждении санкций против белорусских властей.
Об этом во вторник заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на заседании Европарламента в Страсбурге, передает ТАСС.
"Мы знаем, что поддержка России, недавно предоставившей Минску новый грант ($500 млн кредита) важна для Лукашенко. Это будет учтено, когда Европейский союз вновь будет обсуждать санкции", - сказал Боррель.
Он заверил евродепутатов в том, что власти ЕС "сделают все возможное, чтобы бороться с диктатурой и одновременно выразить солидарность с гражданским обществом". "Мы проведем с этой целью международную конференцию по Беларуси и продолжим обсуждение перспектив экономической помощи", - пояснил Боррель.
По его словам, "санкции должны быть направлены против Лукашенко и его окружения, но не должны причинять ущерб обычным гражданам".
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Европейский союз будет учитывать оказываемую Россией поддержку Беларуси при обсуждении санкций против белорусских властей.
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