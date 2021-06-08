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СПЧ будет добиваться экстрадиции Сапеги в Россию

08.06.2021 18:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет добиваться экстрадиции в Россию задержанной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги.

Об этом заявил во вторник глава СПЧ Валерий Фадеев, передает ТАСС.

"Это российская гражданка, мы будем за этим следить и будем добиваться того, чтобы было безусловное соблюдение закона, а еще лучше, чтобы ее экстрадировали в Россию. Я всегда выступаю за то, что независимо от преступления, характера совершения преступления надо российских граждан вытаскивать", - сказал глава СПЧ.

Беларусь 26 мая официально уведомила РФ о продлении на два месяца для Сапеги содержания под стражей, она была помещена в СИЗО КГБ. Ранее суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги.

 
 
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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет добиваться экстрадиции в Россию задержанной в Белоруссии россиянки Софии...
 
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