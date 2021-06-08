ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Чехии восхищается борющимися за свою свободу беларусами

08.06.2021 18:45 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент Чехии Милош Земан выразил восхищение и поддержку беларусам, борющимся за свою свободу, отметив, что Беларусь – это единственный вопрос, объединяющий все политические силы Чехии, и выразил готовность помогать.

Он убежден, что изоляция режима и давление через санкции ЕС могут помочь освободить политзаключённых и остановить насилие. Об этом Земан сказал на прошедшей сегодня встрече со Светланой Тихановской.

В ходе встречи Тихановская и Земан обсудили ситуацию с захватом самолёта, пытками Романа и массированной атаки на независимые СМИ, важность организации общенациональной забастовки и работу с представителями силовых структур, необходимость поддержки гражданского общества, независимых медиа и беларусской диаспоры.

Также обсуждалась возможность «введения широких национальных визовых санкций для приспешников режима, куда могли бы войти тысячи имён, включая судей, прокуроров, силовиков и членов избирательных комиссий», говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Чехии Милош Земан выразил восхищение и поддержку беларусам, борющимся за свою свободу, отметив, что Беларусь – это единственный вопрос, объединяющий все...
 
Новости дня
Новости разные
 
Байдэн запрасіў Зяленскага ў Белы дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by