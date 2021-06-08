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Президент Чехии восхищается борющимися за свою свободу беларусами
Источник материала: АФН
Президент Чехии Милош Земан выразил восхищение и поддержку беларусам, борющимся за свою свободу, отметив, что Беларусь – это единственный вопрос, объединяющий все политические силы Чехии, и выразил готовность помогать.
Он убежден, что изоляция режима и давление через санкции ЕС могут помочь освободить политзаключённых и остановить насилие. Об этом Земан сказал на прошедшей сегодня встрече со Светланой Тихановской.
В ходе встречи Тихановская и Земан обсудили ситуацию с захватом самолёта, пытками Романа и массированной атаки на независимые СМИ, важность организации общенациональной забастовки и работу с представителями силовых структур, необходимость поддержки гражданского общества, независимых медиа и беларусской диаспоры.
Также обсуждалась возможность «введения широких национальных визовых санкций для приспешников режима, куда могли бы войти тысячи имён, включая судей, прокуроров, силовиков и членов избирательных комиссий», говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.
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Президент Чехии Милош Земан выразил восхищение и поддержку беларусам, борющимся за свою свободу, отметив, что Беларусь – это единственный вопрос, объединяющий все...
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