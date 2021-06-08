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Пашинян: «Говорю Алиеву официально — предлагаю сына в обмен на всех пленных»

08.06.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву забрать своего сына Ашота в обмен на всех армян, которые остаются в плену. Об этом пишет издание «Sputnik Армения».

Такое заявление глава кабмина сделал в ответ на упреки со стороны своих оппонентов — бывших президентов республики Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. «Говорю Алиеву официально — предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально. Сержик и Робик, как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу», — сказал Пашинян.
Он подчеркнул, что это заявление является официальным, а не сделанным на эмоциях, а также назвал упомянутых политиков сутенерами, которые смогут «заработать на этом несколько тысяч долларов». «Вашему корыту это будет как раз к месту», — добавил и.о. премьера.



© Photo : Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյա


Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. 

Предвыборная кампания официально стартует 7 июня.

 
 
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву забрать своего сына Ашота в обмен на всех армян,...
 
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