Пашинян: «Говорю Алиеву официально — предлагаю сына в обмен на всех пленных»

Такое заявление глава кабмина сделал в ответ на упреки со стороны своих оппонентов — бывших президентов республики Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. «Говорю Алиеву официально — предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально. Сержик и Робик, как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что это заявление является официальным, а не сделанным на эмоциях, а также назвал упомянутых политиков сутенерами, которые смогут «заработать на этом несколько тысяч долларов». «Вашему корыту это будет как раз к месту», — добавил и.о. премьера.





© Photo : Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյա





Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.

Предвыборная кампания официально стартует 7 июня.