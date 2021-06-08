Посол РФ в Беларуси даст пресс-конференцию по случаю Дня России

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Евгения Владимировича Лукьянова, приуроченная к государственному празднику Российской Федерации – Дню России, состоится 10 июня в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Заявку на аккредитацию можно отправить на электронную почту p.tukhto@sputniknews.com, где необходимо указать: название СМИ, ФИО журналиста (творческой группы).

Вопросы для Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Е.В. Лукьянова можно направить на электронную почту p.tukhto@sputniknews.com до 16:00 9.06.2021 г.

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19, число журналистов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь будет ограничено.