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Посол РФ в Беларуси даст пресс-конференцию по случаю Дня России

08.06.2021 18:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Евгения Владимировича Лукьянова, приуроченная к государственному празднику Российской Федерации – Дню России, состоится 10 июня в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Заявку на аккредитацию можно отправить на электронную почту p.tukhto@sputniknews.com, где необходимо указать: название СМИ, ФИО журналиста (творческой группы).

Вопросы для Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь Е.В. Лукьянова можно направить на электронную почту p.tukhto@sputniknews.com до 16:00 9.06.2021 г.

В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19, число журналистов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь будет ограничено.

 
 
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Заявку на аккредитацию можно отправить на электронную почту p.tukhto@sputniknews.com, где необходимо указать: название СМИ, ФИО журналиста (творческой группы).
 
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