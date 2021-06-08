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Список пополнился: в Беларуси 8 новых политзаключенных
Источник материала: Партизан
Это Виктор Денисенко, Николай Федоренко, Виталий Брух, Иван Зубко, Ростислав Шавель, Сергей Белевич, Евгений Колпачик и Андрей Кондрасюк.
Теперь в стране 476 политзаключенных.
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Это Виктор Денисенко, Николай Федоренко, Виталий Брух, Иван Зубко, Ростислав Шавель, Сергей Белевич, Евгений Колпачик и Андрей Кондрасюк.
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