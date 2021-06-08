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Дмитрий Басков прокомментировал исключение «Юности» из Лиги чемпионов

08.06.2021 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель ФХБ Дмитрий Басков об исключении «Юности» из ЛЧ: «Есть достаточно способов для комфортного и безопасного перемещения, однако учредители лиги решили пойти по пути наименьшего сопротивления»

Оргкомитет турнира объявил о решении аннулировать лицензию клуба на участие в розыгрыше сезона-2021/22 годов в связи с логистическими сложностями по приезду команд в Беларусь.

«Логистические сложности, которые на данный момент называются основной причиной отзыва «уайлд-карт» для белорусского представителя, решаемы. В наше время есть достаточно способов для комфортного и безопасного перемещения, однако учредители лиги в данном случае решили пойти по пути наименьшего сопротивления.

Мы с сожалением отмечаем, что один из сильнейших клубов нашей страны, команда с богатыми чемпионскими традициями – «Юность-Минск» – не сможет представить Беларусь на международной арене в предстоящем сезоне. Это право было заслуженно, клуб уже имеет успешный опыт выступления в Хоккейной лиге чемпионов и не раз доказывал свою состоятельность в качестве организатора международных матчей, пишет by.tribuna.com
Вместе с тем, мы верим в то, что Лига сможет выработать иные пути решения вопроса об участии нашей страны в турнире в дальнейшем и Беларусь вновь станет частью европейской хоккейной семьи, а победитель беларусского чемпионата сумеет в очередной раз полноправно бороться за звание лучшего из лучших с сильнейшими клубами континента», – сказал Басков.
 
Теги: Минск
 
 
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Председатель ФХБ Дмитрий Басков об исключении «Юности» из ЛЧ: «Есть достаточно способов для комфортного и безопасного перемещения, однако учредители лиги решили...
 
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