Группа «Евроторг» зарегистрировала с начала года почти 20 алкомагазинов

Он будет находиться относительно недалеко от комплекса «Минск-Арена». В целом же с начала года в реестре появилось 18 записей о новых точках алкосети. Особенно активно магазины регистрировались весной.

Если ранее сеть развивалась преимущественно в Минске, то сейчас — уже и в Могилеве, Гомеле , Бобруйске и других городах.



