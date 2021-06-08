Суд по делу МН17: Впервые озвучены показания свидетелей пуска ракеты по «Боингу»

Источник материала: Салiдарнасць

В Нидерландах проходит суд по делу о рейсе МН17.





Фото: Getty Images

На проходящем в Нидерландах суде по делу о крушении «Боинга» МН17 в небе над Донбассом в 2014 году впервые были озвучены показания очевидцев того, что следствие считает пуском ракеты зенитно-ракетного комплекса «Бук» в сторону лайнера «Малайзийских авиалиний», находившегося в небе в тот момент.

Свидетелей допрашивали как представители Международной следственной группы (JIT), так и следственный судья.

В общей сложности 20 свидетелей заявили, что видели в небе след от пуска некой ракеты. 12 из них также слышали грохот или взрыв, предшествовавшие появлению в небе этого следа. Из этих 12 восемь человек непосредственно видели или слышали полет ракеты в небе.

Отвечая на вопрос о возможном месте пуска ракеты большинство опрошенных свидетелей указало направление левее от населенного пункта Снежное (в июле 2014 года, как и сейчас, этот населенный пункт находился под контролем сил самопровозглашенной «Донецкой народной республики»).

Некоторые указывали более точную локацию – место недалеко от Саур-могилы или село Первомайское.

Эти заявления совпадают с расчетами бельгийских экспертов и заключением следствия о том, что «Боинг» был сбит ракетой, выпущенной с поля близ села Первомайское в районе Снежного.

При этом 11 свидетелей, слышавших пуск ракеты, заявили, что в тот же день сами видели ЗРК «Бук» или слышали о том, что он находился в этой местности.

Трое свидетелей утверждают, что находились непосредственно в районе места пуска ракеты, слышали или видели ее полет и наблюдали в небе ее след.

Свидетель Х48

Особое внимание в суде уделили показаниям свидетеля, обозначенного как Х48. Он сообщил, что 17 июля 2014 года, незадолго до крушения «Боинга» (в районе 16:20 по местному времени), он находился на блок-посту у села Первомайское.

Он увидел, как мимо проезжает военная машина с зелеными ракетами, которая затем поехала в сторону сельскохозяйственного поля и скрылась за деревьями.

Затем свидетель услышал грохот, после чего свист и увидел, как в небе появился белый след, уходивший в сторону города Торез (судя по данным радаров и «черных ящиков», именно в том направлении в тот момент находился «Боинг» МН17).

Через мгновение в небе раздался взрыв, а потом свидетель увидел, как из облаков на землю сыплются обломки самолета.





Вскоре после этого Х48 увидел, как военная машина движется в обратном направлении, при этом одна из ракет на верхней части машины отсутствовала. А часть поля, с которого приехала установка, горит.

В суде были представлены технические характеристики ЗРК «Бук» и данные о том, что после пуска ракеты на месте стоянки комплекса образуется облако газов, а также может возникнуть пожар (если этому способствует, например, наличие сухой травы).

Летящая ракета «Бука» оставляет в воздухе инверсионный след, который может быть виден еще несколько минут. Момент пуска также сопровождает звук громкого удара, который возникает из-за того, что ракета развивает сверхзвуковую скорость.

Этот звук, согласно документации и проведенным испытаниям, может быть слышен на расстоянии примерно пяти километров в течение 20 секунд.

Для оценки надежности этих показаний следственный судья изучил данные телефонного биллинга этого свидетеля. Выяснилось, что 17 июля он действительно находился в том районе, о котором говорит.

Сгоревший участок травы в поле близ Первомайского через несколько дней после крушения «Боинга» нашел журналист «Телеграф».

Данные о том, что пуск ракеты по «Боингу» произошел с поля недалеко от Снежного и Первомайского, также еще в 2014 году обнародовали США. Они ссылаются на то, что их военный спутник зафиксировал момент пуска ракеты.

Суд несколько раз просил США обнародовать снимок, но американцы отказываются это делать, поскольку это раскроет технические возможности спутников, имеющихся у Пентагона.

Сам снимок в итоге разрешили посмотреть только главному прокурору Нидерландов по делам терроризма, а суду предоставили меморандум (официальный документ) с описанием имеющихся данных.

Прокурор, видевший снимок своими глазами, подтвердил, что информация в меморандуме соответствует данным источника, с которым он ознакомился.

Только одна версия

Суд по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines идет в Нидерландах с марта 2020 года. Обвиняемыми в причастности к гибели самолета и смерти 298 человек являются три гражданина России и один гражданин Украины.

В ноябре 2020 года суд постановил, что единственная версия гибели «Боинга», которая будет рассматриваться на заседаниях, это крушение в результате поражения ракетой зенитно-ракетной установки «Бук», прибывшей с территории России.

Альтернативные сценарии крушения, включая варианты с атакой военного самолета и пуском ракеты украинским «Буком» также были рассмотрены в ходе заседаний. Но, как решил суд, прокуратуре удалось собрать достаточное количество доказательств того, что все альтернативные версии ошибочны.

Подробности о том, что стало известно за полтора года слушаний, можно прочитать здесь .

В МИД России ранее заявляли, что следствие по делу о «Боинге» МН17 политизировано, предвзято и однобоко. А также высказали надежду, что суд будет в полной мере учитывать доводы всех сторон, а не только аргументы обвинения.

«Сбили, молодцы!»

В причастности к крушению самолета обвиняют четырех человек:

- Игоря Гиркина (Стрелкова), гражданина России, «министра обороны» так называемой ДНР, отставного офицера ФСБ

- Сергея Дубинского, гражданина России, старшего офицера ГРУ армии России в отставке

- Олега Пулатова, гражданина России, подполковника запаса ВДВ армии России

- Леонида Харченко, гражданина Украины, командира разведподразделения ГРУ самопровозглашенной «ДНР».

В прошлом году один из них – Олег Пулатов – согласился взаимодействовать с представителями суда. Адвокаты, защищающие Пулатова, провели с ним видеоинтервью и показали запись в суде в ноябре 2020 года.





Фото: Getty Images

Согласно показаниям отставного военного разведчика, в момент крушения «Боинга» он не присутствовал в месте предполагаемого пуска ракеты и не знает, что произошло с MH17.

При этом, как отметил судья, в своих показаниях Пулатов не оспаривает основной сценарий следствия (пуск ракеты «Бука» из-под Снежного, находившегося под контролем сил «ДНР»), а только говорит о своей непричастности к этому пуску.

В апреле 2021 года журналисты общественного телевидения Нидерландов опубликовали новые записи предполагаемых прослушек телефонных разговоров обвиняемых.

На одной из записей человек с голосом Дубинского, обращаясь к человеку с голосом Пулатова, говорит: «Постараюсь сегодня, если ночью притянут «Бук-М», придет сразу туда к тебе». «Потому что больше делать нам нечего, только на «Бук» надеяться», – добавляет на записи этот человек.

Разговор состоялся примерно за сутки до крушения «Боинга».

Ранее и Пулатов, и Дубинский говорили, что узнают свои голоса на большинстве из обнародованных следствием записей разговоров.

Через полчаса после крушения человек с голосом еще одного подозреваемого – Леонида Харченко – докладывает, вероятно, Дубинскому: «Мы на месте, одну уже «сушку» сбили» (имеется в виду истребитель «Су»). «Молодцы, ай, молодцы! Одну «сушку» сбили, молодцы!» – отвечает собеседник.

В интервью адвокатам Пулатов говорил, что в какой-то момент узнал о том, что его номер прослушивается.

– Потом впоследствии мы именно этот телефон использовали как телефон для дезинформации и ввода противника в заблуждение, – заявил отставной разведчик.

При этом, как отмечают следователи, перехваты разговоров Пулатова, Харченко, Гиркина и Дубинского логически не противоречат и даже дополняют друг друга.

Более того, события, которые обвиняемые обсуждали по открытой связи якобы для дезинформации противника, подтверждаются данными фото- и видеоматериалов, которые очевидцы событий сняли 16-18 июля 2014 года в Донбассе.

Как ранее поясняли ВВС следователи JIT, их задача установить и привлечь к ответственности цепочку людей, причастных к крушению «Боинга», – от экипажа «Бука» до тех, кто отдавал приказы этому ракетному комплексу отправиться на задание 17 июля 2014 года.

И защита, и обвинение уже направили запрос допросить военнослужащих 53-й бригады ПВО армии России, базирующейся в Курске.

В 2020 году Русской службе ВВС удалось установить имя еще одного человека , который может быть одним из главных фигурантов дела о крушении «Боинга» МН17. В материалах следствия он проходит под псевдонимом «Владимир Иванович». Игорь Стрелков, бывший в тот момент министром обороны «ДНР», в перехваченных переговорах упоминал, что подчиняется приказам «Владимира Ивановича».

Люди, лично общавшиеся с «Владимиром Ивановичем», сказали ВВС, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель главы пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

Один источник, назвавший ВВС вероятное имя «Владимира Ивановича», отметил, что после завершения активной фазы конфликта в Донбассе генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду – звание Героя России.