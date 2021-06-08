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Пьяным лучше пешком: какое наказание в странах СНГ грозит за повторную езду в нетрезвом виде?

08.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пьянству за рулем – бой. Наказание для таких водителей ужесточат. Поправки в уголовный кодекс России сегодня приняла Госдума во втором чтении. Предлагается увеличить сроки лишения свободы с двух до трех лет, а штрафы поднять до полумиллиона рублей вместо нынешних 300 тысяч. Какое наказание для водителей подшофе в странах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане за повторную езду в нетрезвом виде водителям грозит лишение прав на восемь лет и арест на 20 суток. А в некоторых случаях административное наказание меняют на уголовное. Сесть за решетку можно, если в результате ДТП причинен средний, тяжкий вред здоровью или погибли люди. Максимальное наказание в таком случае до 10 лет тюрьмы и пожизненное лишение водительских прав.

Азербайджан

В Азербайджане за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде придется заплатить штраф в размере 236 долларов. Также у человека забирают водительские права на два года. Если в ДТП пешеходу нанесены легкие телесные повреждения, водителя арестуют на 15 суток и выпишут ему штраф на 412 долларов. В случае летального исхода предусмотрено лишение свободы на срок до восьми лет.

Беларусь

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За повторную езду в нетрезвом виде в Беларуси уголовная ответственность. Максимальный срок ареста – три года. Водительских прав лишают на восемь лет. А транспортное средство подлежит конфискации. Обязательный штраф за это правонарушение – до тысячи базовых величин. Это почти 11,5 тысяч долларов.

Армения

Лишение свободы сроком до двух лет или штраф в размере от 34 до 57 тысяч долларов – так наказывают водителей в Армении, которые решили сесть нетрезвыми за руль повторно, то есть уже после того, как они лишились прав на вождение в результате пьяной езды. Кстати, права отбирают, когда уровень алкоголя в крови превышает 0,5 промилле. А именно на литр содержащейся в организме жидкости приходится больше, чем 0,5 грамма спирта. При меньших показателях водителя только штрафуют на 300 долларов и отнимают четыре ездовых балла. Всего в год автолюбителям выдают девять баллов.

Таджикистан

За повторную езду в нетрезвом виде в Таджикистане лишают прав на пять лет. Наказание аналогично тому, что бывает за первый проступок. С водителя могут взыскать штраф или арестовать на 15 суток, но в любом случае ему запретят садиться за руль на пять лет.



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Пьянству за рулем – бой. Наказание для таких водителей ужесточат. Поправки в уголовный кодекс России сегодня приняла Госдума во втором чтении.
 
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