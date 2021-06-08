В Беларуси учредили День народного единства: чему посвящен праздник?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый государственный праздник в Беларуси: 17 сентября в стране будут отмечать День народного единства. Указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.

Именно в этот день 82 года назад началось воссоединение Западной и Восточной Беларуси. До этого часть территории республики принадлежала Польше.

Раздел земель произошел после подписания Рижского соглашения. Договор гарантировал белорусам национально-культурные права. Но на деле – белорусские школы закрывались, белорусов не брали на государственную службу.

«Это было трагическое событие в судьбе белорусского народа. И мы должны об этом помнить, обращать внимание на возвращение этих событий в школьные учебники, в преподавание тех событий, которые оказали самое значительное влияние на судьбу белорусского народа и формирование белорусской государственности», – отметил директор Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакиза.