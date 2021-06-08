7 способов понять, что мужчина вас использует. Проверьте ваши отношения!

Источник материала: ОНТ

К сожалению, женщинам не всегда удается объективно оценить качества своего партнера. Нужно осознавать, что всегда существует риск оказаться в больных отношениях, которые будут ранить и подавлять. Ведь, когда мы влюблены, то в буквальном смысле ослеплены чувствами. В таком состоянии нам свойственно закрывать глаза на многие очевидные тревожные сигналы. Прежде, чем полностью открыться и довериться мужчине, прислушайтесь к себе. Ваши чувства – это главный индикатор. Если что-то в его поведении настораживает, то это неспроста. Возможно, ничего общего с любовью это не имеет. Вот главные симптомы, которые помогут увидеть вашего избранника настоящим.





1. Он забирает энергию. Вы мгновенно устаете в его обществе, чувствуете себя выжатой и подавленной. А все потому, что вы вкладываете больше, чем получаете. В вашей паре однозначно нарушен баланс обмена энергией. Ваш мужчина просто потребляет ваши ресурсы и ничего не дает взамен. Либо дает, но очень мало, искусственно создает видимость, что вы еще нужны. И это неизбежно понижает вашу самооценку, рядом с ним вы перестаете верить в свою значимость и ценность.

Помните, любые отношения должны насыщать энергией, а не истощать.





2. Постоянные конфликты. Ссоры и конфликты бывают абсолютно у всех пар. Но если выяснение отношений занимает большую часть вашего времени, то это весомый аргумент задуматься. Возможно, ваши интересы по важным вопросам уже давно расходятся. Ведь именно за частыми ссорами скрывается глубокое недовольство и усталость друг от друга. Так бывает, когда закончились чувства, и тогда раздражение будет только нарастать.

Как правило, когда мужчина настойчиво давит на женщину, он ее не уважает. Принижая людей, мы ставим их в позицию энергетической зависимости для того, чтобы пополнить запасы своей энергии.

3. Страхи. Вы боитесь в чем-то признаться, вас пугает реакция партнера на что-либо. Исходя из этого, вы задвигаете свои желания на второй план или вообще отказываетесь от них. Вам кажется, что вы не имеете право говорить о своих эмоциях и переживаниях. Ведь их больше не воспринимают всерьез, не придают значения. Вы осознаете, что ваши откровения совсем не важны. Задумайтесь, любой постоянный страх – ненормальное явление в отношениях. Это рушит ваш союз – медленно, но верно.

Помните, за свое эмоциональное состояние ответственны только вы. Пока вы сами себя не полюбите, не ждите любви от других.





4. Чувство вины. Если ваш мужчина время от времени внушает вам чувство вины, то таким образом он стремится взять вас под свой полный контроль. Его задача – сделать вас покладистой и удобной. Это психологическое давление он использует для удовлетворения своих личных потребностей и самоутверждения. Ведь искусственно навязанная вина позволит эксплуатировать вас без лишних вложений с его стороны. Если раньше для того, чтобы получить ваше расположение ему приходилось ухаживать, тратить деньги и время, то сейчас он желает получать ваше внимание, заботу и любовь абсолютно бесплатно.

Помните, при таком раскладе, возможно, что очень скоро он захочет проявить разнообразие и в сексуальной жизни. Если вас пытаются кардинально изменить под себя – это вовсе не про любовь.

5. Отсутствие доверия. Если вы не верите своему избраннику, то это плохой знак. Ведь доверие – важная составляющая любых взаимоотношений. В здоровом общении между партнерами оно должно только крепнуть, ведь с каждым днем вы становитесь все ближе друг к другу. Если ваше доверие было утрачено, то для этого, скорее всего, есть объективные причины. Возможно, вы уже не раз разочаровывались в добросовестности и искренности своего мужчины. Конечно, из-за этого ваше общение будет неизбежно страдать. Подумайте, готовы ли вы и дальше сомневаться, проверять и тратить свои нервы.

6. Потеря себя. Если с ним плохо, а без него еще хуже, то речь о любви здесь и вовсе не идет. Это банальная зависимость. Вы совсем позабыли о себе и своих желаниях. Теперь только ваш избранник определяет ваше состояние счастья и несчастья. Таким образом, вы уходите от собственного одиночества. И здесь важно понять, почему вы так сильно боитесь остаться наедине с собой. Перестаньте испытывать привязанность к тому, кто проявляет к вам неуважение. Самая большая ценность – это вы. Берегите себя и не забывайте об этом.

В нездоровые отношения чаще всего попадают люди, которым не хватает любви к себе, и им приходится искать ее извне. Таким способом они пытаются заполнить свою внутреннюю пустоту. Чем больше вы отстаиваете свои границы, тем больше вас мужчина уважает. Чем сильнее ваша зависимость от партнера, тем наглее он будет себя вести.





7. Флирт на стороне. Если ваш мужчина флиртует с другими женщинами, да еще и в вашем присутствии, то это один из главных признаков того, что в ваших отношениях появилась трещина. Ваш избранник перестал вас слышать, и ему все сложнее себя контролировать. И это является уважительной причиной, чтобы усомниться в его надежности. Таким действием он унижает, показывает, что вы не так уж интересны. Не исключено, что таким образом на ваших глазах он подыскивает вам замену.

Прислушивайтесь к своим внутренним ощущениям. Ваша интуиция – это ваш главный ориентир. Если поведение мужчины не устраивает вас, говорите об этом сразу не стесняясь. Не ищите оправданий его поступкам. Не списывайте неуважение на усталость и проблемы на работе… Помните, человек, который вами дорожит, всегда будет заинтересован в вашем развитии и счастье.

Фото: Pexels

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