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Дожди с грозами и до +25°С: прогноз погоды на 9 июня
Источник материала: ОНТ
9 июня погода снова окажется под влиянием южного циклона. По его периферии будет поступать влажный неустойчивый воздух. Днем ожидается дождь с грозой.
В среду ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем возможен град. Влажность от 40% по западу до 90% по востоку. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать. Утром температура от +16°С по северо-западу до +18°С в по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям на 2°С…4°С прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся до +20°С по востоку и до +25° по юго-западу. К вечеру +18°С…+23°С.
В четверг и пятницу сохранится теплая погода. Переменная облачность. Почти по всей стране пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью +10°С…+15°С градусов, днем +20°С…+27°С.
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9 июня погода снова окажется под влиянием южного циклона. По его периферии будет поступать влажный неустойчивый воздух. Днем ожидается дождь с грозой. В среду ночью...
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