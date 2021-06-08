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В регионах Беларуси вводят временный запрет на посещение лесов

08.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В регионах Беларуси вводят временный запрет на посещение лесов

Где и почему нельзя посещать леса? В стране введён первый запрет. 

И это случилось в Березинском районе. Здесь с наступлением тепла ситуацию посчитали пожаро-опасной. И чтобы обезопасить людей, пошли на вынужденную меру. По данным специалистов, на очереди столичный регион. Ограничение снимут, как только позволит погода. 

Напомним, прогулки по лесу, закрытому для посещений, наказываются штрафом. Но главное, конечно же, ваша безопасность! 

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Где и почему нельзя посещать леса? В стране введён первый запрет.  И это случилось в Березинском районе. Здесь с наступлением тепла ситуацию посчитали...
 
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