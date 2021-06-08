В Киеве посадили рейс из Тбилиси после сообщения о бомбе на борту

Источник материала: ОНТ

В Киеве, после сообщения о бомбе на борту, посадили самолет. Это рейс из Тбилиси.

Пассажиров выпускают по пять человек. Каждого обнюхивают собаки, силовики тщательно обыскивают. Багаж тоже выгрузили, вероятно и он подвергнется такой же процедуре. Как сообщают очевидцы, одного пассажира, предположительно – грузина, после разговора с ним куда-то увели. С момента посадки прошел уже час. Но пока тишина. Все молчат, и нотами протеста, как в случае с Беларусью, никто не бросается. Повышенного внимания прессы к инциденту тоже не наблюдается.

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