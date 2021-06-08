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Президенту Франции Макрону дали пощечину. Инцидент попал на видео

08.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президенту Франции Макрону дали пощечину. Инцидент попал на видео

Неизвестный мужчина дал пощёчину президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел во время поездки французского лидера в департамент Дром – Макрон посещал лицей в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. 

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как Эммануэль Макрон подходит к ограждению, за которым стоят встречающие его жители, и приветствует их. Один из мужчин удерживает руку президента и в какой-то момент дает ему пощечину. После этого на помощь главе Франции поспешила охрана. Как сообщается, два человека задержаны.

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Неизвестный мужчина дал пощёчину президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что инцидент произошел во время поездки французского...
 
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