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Президенту Франции Макрону дали пощечину. Инцидент попал на видео
Источник материала: ОНТ
Неизвестный мужчина дал пощёчину президенту Франции Эммануэлю Макрону,
Уточняется, что инцидент произошел во время поездки французского лидера в департамент Дром – Макрон посещал лицей в коммуне Тэн-л'Эрмитаж.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, как Эммануэль Макрон подходит к ограждению, за которым стоят встречающие его жители, и приветствует их. Один из мужчин удерживает руку президента и в какой-то момент дает ему пощечину. После этого на помощь главе Франции поспешила охрана. Как сообщается, два человека задержаны.
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Неизвестный мужчина дал пощёчину президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что инцидент произошел во время поездки французского...
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