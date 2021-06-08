Тихановская встретилась с президент Чехии Земаном

Президент Чехии Милош Земан 8 июня провел встречу с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.





Как сообщает пресс-служба Тихановской, Земан начал встречу со слов восхищения и поддержки белорусам, борющимся за свою свободу. «Президент Чехии отметил, что Беларусь — это единственный вопрос, объединяющий все политические силы Чехии, и выразил готовность помогать. Он согласен с тем, что изоляция режима и давление через санкции ЕС могут помочь освободить политзаключенных и остановить насилие», — говорится в сообщении.

Земан и Тихановская обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, задержанием Романа Протасевича и массированной атакой на белорусские независимые СМИ. Речь также шла о необходимости поддержки гражданского общества, независимых медиа и белорусской диаспоры. Помимо этого, обсуждалась возможность введения визовых санкций для сторонников режима Лукашенко, которые затронули бы тысячи человек.

Также Тихановская рассказала Земану о судьбе политзаключенного Николая Статкевича, которого он навещал в Минске в 2002 году.

«Мы благодарны Чехии и всему международному сообществу за поддержку белорусского народа в его борьбе за демократию, но полностью отдаем себе отчет в том, что это прежде всего задача самих белорусов», — подчеркнула белорусский демократический лидер.

В ходе визита в Прагу еще предстоят встречи Светланы Тихановской с премьер-министром, министром иностранных дел и спикером нижней палаты парламента Чехии.

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