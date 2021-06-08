Тихановская встретилась с президентом Чехии. Посмотрите, как был оформлен стол









пишет Наша нива. Сегодня Светлана Тихановская встретилась с президентом Чехии Милошем Земаном. Он начал встречу со слов восхищения и поддержки беларусам, борющимся за свою свободу. Президент Чехии отметил, что Беларусь — это единственный вопрос, объединяющий все политические силы Чехии, и выразил готовность помогать,Наша нива.





Светлана Тихановская рассказала Милошу Земану о судьбе политзаключённого Николая Статкевича, которого он навещал в Минске в 2002 году.





«Мы благодарны Чехии и всему международному сообществу за поддержку беларусского народа в его борьбе за демократию, но полностью отдаём себе отчёт в том, что это, прежде всего, задача самих беларусов», — подчеркнула Тихановская.





В ходе визита ещё предстоят встречи Светланы Тихановской с премьер-министром, министром иностранных дел и спикером нижней палаты парламента Чехии.



