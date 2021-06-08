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Тихановская встретилась с президентом Чехии. Посмотрите, как был оформлен стол

08.06.2021 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская встретилась с президентом Чехии Милошем Земаном.



Сегодня Светлана Тихановская встретилась с президентом Чехии Милошем Земаном. Он начал встречу со слов восхищения и поддержки беларусам, борющимся за свою свободу. Президент Чехии отметил, что Беларусь — это единственный вопрос, объединяющий все политические силы Чехии, и выразил готовность помогать, пишет Наша нива.

Светлана Тихановская рассказала Милошу Земану о судьбе политзаключённого Николая Статкевича, которого он навещал в Минске в 2002 году.

«Мы благодарны Чехии и всему международному сообществу за поддержку беларусского народа в его борьбе за демократию, но полностью отдаём себе отчёт в том, что это, прежде всего, задача самих беларусов», — подчеркнула Тихановская.

В ходе визита ещё предстоят встречи Светланы Тихановской с премьер-министром, министром иностранных дел и спикером нижней палаты парламента Чехии.
 
Теги: Минск
 
 
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Светлана Тихановская встретилась с президентом Чехии Милошем Земаном.
 
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