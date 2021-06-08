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Правоохранители пришли на подмогу котенку
Источник материала: БT
История с хеппи-эндом в Жодино. Не компетенция милиции, но стражи порядка в помощи не отказали. Правоохранители пришли на подмогу котенку. Животное застряло в автомобиле. Об этом сообщил водитель. Мужчина рассказал, что в машине слышно, как мяукает котенок, но найти его не может. Авто загнали на смотровую яму, и уже там милиционер нашел четвероногого и помог животному выбраться из ловушки.
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История с хеппи-эндом в Жодино. Не компетенция милиции, но стражи порядка в помощи не отказали. Правоохранители пришли на подмогу котенку. Животное застряло в...
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