Источник материала: БT

История с хеппи-эндом в Жодино. Не компетенция милиции, но стражи порядка в помощи не отказали. Правоохранители пришли на подмогу котенку. Животное застряло в автомобиле. Об этом сообщил водитель. Мужчина рассказал, что в машине слышно, как мяукает котенок, но найти его не может. Авто загнали на смотровую яму, и уже там милиционер нашел четвероногого и помог животному выбраться из ловушки.